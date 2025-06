Maceratese | Possanzini punta su qualità e fisicità per la serie D

Matteo Possanzini, nuovo allenatore della Maceratese, lancia un chiaro messaggio: "Qualità e fisicità sono essenziali in Serie D". Con una squadra che punta a rinascere, la sfida è quella di trasformare la tradizione in innovazione. Gli incontri con i vecchi giocatori segneranno un punto di partenza cruciale. In un campionato sempre più competitivo, come si posizionerà la Maceratese per affrontare le nuove sfide? Scopriamo insieme il futuro!

"Servono più qualità e maggiore fisicità in D". È l’indicazione dell’allenatore Matteo Possanzini al direttore generale Stefano Serangeli e al direttore sportivo Nicolò De Cesare chiamati a disegnare la nuova Maceratese. Da domani si gettano le basi partendo dalla vecchia guardia, sono infatti previsti gli incontri con i giocatori della passata stagione e da questi colloqui si vedrà se coincidono i programmi tecnici biancorossi con quelli dei calciatori. "Stiamo valutando caso per caso, ascolteremo tutti – dice Possanzini – per conoscere la volontà dei protagonisti della vittoria in Eccellenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maceratese: Possanzini punta su qualità e fisicità per la serie D

