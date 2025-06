MACERATA Capriolo decapitato vicino casa di un anti-caccia

Un gesto inquietante scuote le Marche: un capriolo decapitato rinvenuto vicino all'abitazione di un attivista anti-caccia. Questo macabro ritrovamento non è solo un atto di violenza, ma un chiaro segnale di tensione in un dibattito sempre più acceso sulla salvaguardia degli animali. La Lega per l’abolizione della caccia denuncia un'intimidazione che solleva interrogativi sul rispetto delle opinioni altrui. Quanto vale la vita di un animale nel contesto di questa battaglia?

La carcassa di una giovane capriola, con la testa mozzata, è stata fatta ritrovare vicino all’abitazione di Danilo Baldini, delegato regionale della Lac (Lega per l’abolizione della caccia) nelle Marche, tra Cerreto d’Esi e Matelica. L’associazione denuncia un "orribile atto di intimidazione", escludendo da subito l’ipotesi di un incidente legato alle falciature di fieno, frequenti in questo periodo, che talvolta causano la morte involontaria dei cuccioli nascosti nell’erba alta. In questo caso, però, la zona non era stata falciata di recente e la capriola era morta da poche ore, ancora sanguinante e senza ferite sul corpo, a parte la testa mozzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - MACERATA Capriolo decapitato vicino casa di un anti-caccia

