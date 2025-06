Macché 500 milioni solo briciole a Viserba

Viserba, un gioiello della Riviera romagnola, si trova al centro di un acceso dibattito. La cifra di 500 milioni di investimenti sembra lontana dalla realtà locale, dove la promozione turistica è spesso limitata a pochi spot. In un'epoca in cui il turismo esperienziale è in ascesa, è fondamentale ampliare gli orizzonti e valorizzare ogni angolo. Viserba merita un risveglio, non solo briciole!

"I confini con Viserba, caro Jamil, ci sono già e li avete messi voi. Perché la promozione turistica va dal porto fino a Miramare. Gli eventi sono sempre negli stessi posti. E 500 milioni di investimenti Viserba non li ha avuti neanche se si inizia a contare dall’epoca in cui Federico Barbarossa regolava il flusso delle acque della fossa Viserba". Così Gabriele Bernardi, il promotore del comitato per l’ autonomia di Viserba, replica al sindaco Jamil Sadegholvaad. Ribattendo punto su punto al primo cittadino che, al comitato, aveva fatto notare come negli ultimi anni siano stati ingenti gli investimenti per Rimini nord. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Macché 500 milioni, solo briciole a Viserba"

