Ma cosa sta succedendo al Milan? Se ne vanno tutti altro big in partenza

Il Milan è al centro di un tornado di cambiamenti: dopo le recenti nomine di Tare e Allegri, i tifosi temono per la sorte dei loro beniamini. Con altri big in partenza, si fa sempre più forte l’eco di una rifondazione. Ma cosa significa questo per il futuro rossonero? In un calcio che punta alla freschezza e all’innovazione, il Milan potrebbe reinventarsi. Sarà l'inizio di una nuova era? Restate sintonizzati!

Sono giornate frenetiche a Casa Milan. Dopo le nomine di Tare e Allegri, possibili gli addii di due big. Per uno, è davvero questione di ore E' stata una settimana di annunci quella appena trascorsa per il Milan. Dopo mesi di indiscrezioni, finalmente è arrivata la nomina del nuovo direttore sportivo rossonero. La scelta è.

Leggi anche Francesco Calvo dimissionario dalla Juventus: cosa sta succedendo, ipotesi Aston Villa - Francesco Calvo ha rassegnato le dimissioni dalla Juventus, suscitando incredulità nel mondo del calcio.

Come scrive calciomercato.it: Il Milan non vuole perdere tempo. In attesa della scelta del nuovo allenatore, e nei giorni dell’ufficialità di Tare come nuovo ds, continua i contatti per rinforzare la rosa per la prossima stagione.

