M5S | Niente apparentamento con Bitetti

Nell'attesa del ballottaggio a Taranto, il M5S chiarisce la propria posizione: niente apparentamenti con Bitetti. Un momento cruciale per le amministrative che riflette un clima politico sempre più polarizzato. In un contesto di crescente sfiducia verso i partiti tradizionali, l'elettorato è in cerca di nuove soluzioni. Come reagiranno i cittadini a questa mossa? Scopriamo insieme le implicazioni di questa decisione strategica!

Tarantini Time Quotidiano A seguito della divulgazione di alcune informazioni non corrette o poco chiare, siamo costretti a precisare la nostra posizione rispetto all’attuale situazione politica che ci prepara al ballottaggio tra le due coalizioni di centrosinistra e centrodestra per le elezioni amministrative al Comune di Taranto, rispetto alla quale ci eravamo giĂ espressi in un’apposita conferenza stampa. Ribadiamo dunque che non ci sarĂ accordo politico nĂ© apparentamento con il candidato sindaco Piero Bitetti, giacchĂ© riteniamo di non poter far parte di una maggioranza di governo che non ci rappresenta e che, a nostro avviso, non rappresenta la discontinuitĂ , come piĂą volte precisato in campagna elettorale, rimanendo quindi assolutamente coerenti con la nostra posizione politica. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it