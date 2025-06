M3GAN 2 0 | Caos IA e tanta violenza nel trailer finale

M3GAN 2.0 è pronto a travolgerci con il suo mix di intelligenza artificiale e violenza, come dimostra il trailer finale appena rilasciato. In un'epoca in cui la tecnologia permea ogni aspetto della nostra vita, il film solleva interrogativi inquietanti sull'umanità e il futuro delle relazioni. La curiosità cresce: riuscirà M3GAN a superare il suo predecessore? Scopri come questa storia ci costringe a riflettere sui rischi dell’IA!

Universal Pictures ha diffuso il trailer finale di M3GAN 2.0, atteso sequel del successo sci-fihorror targato Blumhouse. Il panel BlumhouseAtomic Monster del CCXP Mexico ha fornito tante anticipazioni dalla prossima stagione cinematografica del tandem produttivo guidato da Jason Blum e James Wan, ed ovviamente l'occhio vigile degli appassionati di genere non poteva non cadere sull'attesissimo M3GAN 2.0, protagonista assoluto grazie al rilascio del folle trailer finale. hot bot summer starts now pic.twitter.comld6d1qASTY — Universal Pictures (@UniversalPics) June 2, 2025 M3GAN 2.0 Cosa Sappiamo del Film.

