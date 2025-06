Lutto nello sport è morta la moglie del campione | la malattia è stata fatale

Il mondo del ciclismo piange la scomparsa di Daisy, moglie di Robert Gesink, strappata alla vita da una malattia fulminante. Un triste promemoria di quanto sia fragile l'esistenza, anche per i più forti. In un periodo in cui sport e salute sono più che mai al centro dell’attenzione, la comunità si stringe attorno a Gesink, testimoniando l'importanza dei legami umani. La sua dedica commovente ci invita a riflettere sull'amore eterno.

Il ciclismo è in lacrime, colpito da una notizia che ha sconvolto atleti, tifosi e appassionati. È stato Robert Gesink, ex corridore professionista olandese, a dare l’annuncio direttamente dal suo profilo Instagram: la moglie Daisy è morta ieri sera dopo una breve malattia. Un post commovente, carico di dolore e amore: « Vivrai per sempre nei nostri cuori. Grazie per tutto l’amore che ci hai dato, per il tuo splendido sorriso che illuminava ogni stanza. Mi spezza il cuore dover c ontinuare senza di te, ma soprattutto sono davvero orgoglioso di essere tuo marito». Parole che hanno scatenato un’ondata di messaggi da ogni angolo del mondo sportivo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Lutto nello sport, è morta la moglie del campione: la malattia è stata fatale

