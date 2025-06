Lutto nel calcio italiano Ci lascia Giancarlo Pavin vicepresidente del Cittadella

Il calcio italiano piange Giancarlo Pavin, vicepresidente del Cittadella. La sua scomparsa segna un vuoto profondo, non solo nel club veneto, ma nell'intero panorama calcistico nazionale. Pavin era un esempio di passione e dedizione, caratteristiche sempre più rare nel mondo dello sport professionistico. La sua eredità continuerà a ispirare giovani talenti e dirigenti, ricordandoci l'importanza di valori autentici come l'amore per il gioco.

Lutto nel calcio italiano. Il Cittadella, con una nota ufficiale, ha diramato la notizia della scomparsa di Giancarlo Pavin, vicepresidente del club veneto. COMUNICATO – «Estremamente addolorata, l’ Associazione Sportiva Cittadella comunica di aver ricevuto la triste notizia della morte del suo Vice Presidente . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lutto nel calcio italiano. Ci lascia Giancarlo Pavin, vicepresidente del Cittadella

Leggi anche Si sente male durante una gara podistica: Franco, allenatore di calcio, muore in ospedale dopo una settimana. Aveva 64 anni. Lutto ad Isola del Liri - Un tragico evento ha colpito Isola del Liri con la morte dell'atleta Franco Bonavenia, 64 anni, avvenuta in ospedale dopo una settimana di ricovero.

