Lutto a Perugia | è scomparsa Antonella Vitali vice comandante della Polizia Locale

Perugia piange Antonella Vitali, vice comandante della Polizia Locale, simbolo di dedizione e umanità. La sua scomparsa segna un vuoto incolmabile nella comunità, che ora riflette sul valore del servizio pubblico e sull'importanza della sicurezza urbana. In un’epoca in cui la figura del poliziotto è sempre più sotto i riflettori, il ricordo di Antonella ci invita a riconoscere l'impatto positivo che il suo lavoro ha avuto su tutti noi.

Profondo cordoglio in città per la scomparsa di Antonella Vitali, vice comandante della Polizia Locale di Perugia. A darne notizia è l’Amministrazione comunale, che ha espresso vicinanza alla famiglia, ai colleghi e a quanti l’hanno conosciuta e apprezzata per la sua dedizione, umanità e professionalità. Entrata in Comune nel 1985 come funzionaria dell’ufficio personale ed economia e lavoro, Antonella Vitali scelse dieci anni dopo di intraprendere la carriera nella Polizia Locale. Una decisione che segnò profondamente il suo percorso professionale, culminato nel 2009 con l’incarico di vice comandante del Corpo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Lutto a Perugia: è scomparsa Antonella Vitali, vice comandante della Polizia Locale

Leggi anche Perugia in lutto, è morto Guglielmo "Mimmi" Mazzetti - Perugia in lutto per la perdita di Guglielmo "Mimmi" Mazzetti, 81 anni, celebre giornalista e telecronista del Perugia dei Miracoli.

