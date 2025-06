Lutto a Montella per la morte di Claudio De Simone precipitato nel dirupo su Monte Accellica

Montella piange Claudio De Simone, l'escursionista tragicamente caduto nel dirupo del monte Accellica. Un evento che segna profondamente la comunità, ma che ci ricorda anche i rischi legati all'amore per la natura. In un'epoca in cui l'escursionismo è in forte crescita, la sicurezza deve essere una priorità. La sua passione sarà un monito per tutti: rispettare la montagna, il suo fascino, ma anche le sue insidie.

Lutto a Montella, in provincia di Avellino, per la morte dell'escursionista. L'incidente il 31 maggio in Irpinia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

