Lupo a Camerata Cornello immortalato in un video da un automobilista

Un lupo avvistato a Camerata Cornello: un evento che segna un ritorno della fauna selvatica nelle aree prealpine bergamasche. Questo avvistamento fugace, immortalato in un video da un automobilista, ci ricorda l'importanza di preservare il nostro ambiente. Con la natura che si riprende i suoi spazi, siamo chiamati a riflettere sul nostro rapporto con essa. È tempo di convivere e proteggere queste meravigliose creature!

Un'apparizione fugace che conferma una presenza sempre meno occasionale anche nelle zone prealpine del territorio bergamasco (video Facebook Walter Milesi ). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lupo a Camerata Cornello, immortalato in un video da un automobilista

