Lupo a Camerata Cornello immortalato in un video da un automobilista | allevatori in allarme

Un lupo avvistato a Camerata Cornello: un evento che accende i riflettori su un fenomeno sempre più presente nelle nostre montagne. Gli allevatori sono in allerta, e la paura si fa sentire in un contesto di crescente interazione tra uomo e natura. Questo video fugace ci ricorda che la fauna selvatica sta riconquistando spazi dimenticati, invitandoci a riflettere sulle nostre responsabilità nella tutela dell'ambiente. Una sfida che richiede dialogo e soluzioni condivise!

Camerata Cornello (Bergamo), 2 giugno 2025 – Un'apparizione fugace, immortalata in un video da un'automobilista di passaggio, che conferma una presenza sempre meno occasionale anche nelle zone prealpine del territorio bergamasco. Dopo il clamoroso incontro ai Ponti di Sedrina a marzo, il lupo torna a farsi vedere nella Bergamasca. Nella notte tra sabato e domenica un esemplare è stato avvistato a Camerata Cornello, in alta Valle Brembana, sulla strada che attraversa la località Orbrembo. La presenza dell'animale ha nuovamente messo in allarme gli allevatori della zona. "Ormai la presenza del lupo sul nostro territorio è accertata - sottolineano preoccupati -.

