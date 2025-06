Luoghi volti personaggi della città al Palaexpo con Roma Codex fino al 3 agosto

Fino al 3 agosto, il Palazzo delle Esposizioni di Roma ospita "Roma Codex", un'affascinante mostra di Albert Watson. A oltre 80 anni, il maestro della fotografia cattura la bellezza eterna della Capitale con la freschezza di uno sguardo giovane. Un viaggio visivo che non solo celebra la città, ma si inserisce nel trend attuale di riscoperta delle radici culturali. Non perdere l'occasione di immergerti in questa esperienza unica!

R oma. (askanews) – Albert Watson è uno dei fotografi più famosi, prolifici, influenti al mondo, autore di celebri ritratti di Steve Jobs, Andy Warhol, Kate Moss, ha firmato più di cento copertine di Vogue e oggi, a più di 80 anni, ha fotografato Roma con lo sguardo di un ragazzo. La mostra "Roma Codex" curata da Clara Tosi Pamphili, al Palazzo delle Esposizioni fino al 3 agosto, è un'esplorazione della città in cui emerge il passato e tanti aspetti della vita contemporanea. Leggi anche › "Guardami come se mi amassi", in mostra la comunità queer Per oltre due anni Watson ha percorso Roma senza un itinerario prestabilito, ne ha catturato l'energia tra i suoi volti, le sue architetture e i suoi movimenti, come ha spiegato la curatrice: "E' tra reportage, quindi appunto vedere Roma, girare, capire, cercare queste persone che non sono persone ma diventano personaggi nelle sue foto, proprio riportando questa caratteristica romana di città comunque di spettacolo.

