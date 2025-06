L’universo Biolab per vegani vegetariani e tanti flexitariani

Massimo Santinelli, ex operaio e ora imprenditore, ha trasformato la sua esperienza personale in un'opportunità: il biolab dedicato a vegani, vegetariani e flexitariani. La sua storia è emblematicamente legata a un trend in crescita, quello della sostenibilità alimentare. Scoprire piatti ricchi di sapori, come tofu e seitan, non è solo una scelta sana, ma un vero viaggio nel gusto. Non è solo cibo, è uno stile di vita!

FACEVA l’operaio e costruiva sedie, Massimo Santinelli. Quando era ora di pranzo un problema di salute lo costringeva a mangiare diverso dagli altro con riso e strani legumi, una dieta che gli aveva con consigliato un farmacista di fiducia e che lo aveva avvicinato alla cucina macrobiotica fatta di tofu e seitan. E così, piatto dopo piatto, ha iniziato a pensare di cambiare vita e di fare di quella sua "strana" alimentazione un nuovo lavoro. Era il 1991, l’economia tirava e le banche prestavano denaro senza troppa parsimonia; così Santinelli decise il grande passo della partita Iva e creò le premesse di una Biolab che ha fatturato 22 milioni di euro nel 2024, mettendo a segno una crescita del 30% sull’anno precedente, dà lavoro a 170 dipendenti, esporta in 30 Paesi e si articola sulla base di 5 stabilimenti produttivi tutti collocati nell’estremo lembo orientale d’Italia a due passi dalla Slovenia, da cui provengono tanti dei lavoratori Biolab. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’universo Biolab per vegani, vegetariani e tanti flexitariani

