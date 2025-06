Lungomare Napoli cancellate le strisce blu a via Nazario Sauro | marciapiedi larghi per hotel e ristoranti

Grande novità sul lungomare di Napoli: le strisce blu di via Nazario Sauro sono sparite! Questa scelta non solo amplia i marciapiedi, ma segna un passo verso un turismo più sostenibile e a misura d'uomo. Gli spazi si trasformano in aree vivibili per ristoranti e hotel, invitando a godere della bellezza partenopea. Una mossa audace che potrebbe ispirare altre città costiere a seguire l'esempio!

Il Comune sopprime definitivamente le strisce blu in via Nazario Sauro: cancellate per allargare i marciapiedi sul lato di hotel e ristoranti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

