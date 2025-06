Lungolago preso d’assalto ma senza ingorghi

Il lungolago di Como si è trasformato in una meta irresistibile per migliaia di turisti, senza però intasare il traffico. Con 15mila veicoli al giorno durante il ponte del 2 giugno, l’afflusso ha raggiunto picchi inattesi. Questo trend di mobilità sostenibile testimonia la voglia di viaggiare in modo responsabile, valorizzando l’accoglienza locale. E tu, sei pronto a scoprire le meraviglie della provincia?

Una media di 15mila veicoli al giorno in transito sulla statale Regina durante il ponte del 2 giugno, con una percentuale di presenze, nelle strutture ricettive, che ha sfiorato il sold out. Per la sola provincia di Como, si parla di 8.476 strutture presenti, secondo l’Osservatorio Regionale, che garantiscono 22.609 camere e 72.591 posti letto. Buona parte dell’accoglienza turistica è tuttavia garantita dalle realtà extra alberghiere, 8.227 contro le 249 strutture alberghiere capaci, queste ultime, di accogliere fino a 7.279 ospiti, circa un decimo delle presenze che, in questo fine settimana, hanno affollato i luoghi del turismo comasco, concentrandosi principalmente tra la città di Como e le località che si affacciano sul lago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lungolago preso d’assalto ma senza ingorghi

