Lungo il Tevere 2025 | ottanta serate di musica cultura e sapori

L'estate romana si prepara a brillare lungo le acque del Tevere! Dal 6 giugno al 24 agosto 2025, la storica rassegna "Lungo il Tevere…Roma" animerà le serate con musica, cultura e prelibatezze locali. Un'opportunità imperdibile per riscoprire la capitale in un'atmosfera festosa e coinvolgente. Non perdere l'occasione di vivere momenti magici sotto il cielo romano, dove ogni serata è un viaggio tra tradizione e modernità!

Dal 6 giugno al 24 agosto torna l’estate romana sul fiume, tra eventi gratuiti, artigianato e cucina tradizionale Roma si affaccia di nuovo sul suo fiume. Dal 6 giugno al 24 agosto 2025 torna Lungo il Tevere.Roma, la storica manifestazione dell’estate capitolina, giunta alla 23ª edizione. Ottanta serate consecutive – tutte a ingresso gratuito – che animeranno le banchine tra Ponte Sublicio e Ponte Sisto con concerti, mostre, artigianato, gastronomia e appuntamenti culturali. Dalle 19:00 alle 02:00, ogni sera, il Tevere diventa palcoscenico di una lunga festa urbana che fonde tradizione e contemporaneità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - “Lungo il Tevere 2025”: ottanta serate di musica, cultura e sapori

