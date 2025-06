L' ultimo dono della Regina Viarum | dallo scavo archeologico emergono intatte le olle funerarie

Un tesoro perduto, riemerso dal tempo: le olle funerarie trovate presso il civico 39 della Regina Viarum raccontano storie millenarie. Questo scavo, che combatte contro l’acqua di falda, non è solo una scoperta archeologica, ma un viaggio nel passato che si intreccia con la storia di Roma. Un'opportunità unica per riscoprire le radici culturali di un’era e rivivere l'emozione del nostro patrimonio. Non perdere l’occasione di esplorare queste mer

Al civico 39 della Regina Viarum, lottando contro gli affioramenti dell’acqua di falda, gli archeologi continuano a portare alla luce ricchezze rimaste nascoste ben oltre un millennio. Un sito ricco di reperti L’importanza del sito, adiacente il sepolcro di Geta e dunque al parco della. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - L'ultimo dono della Regina Viarum: dallo scavo archeologico emergono intatte le "olle funerarie"

