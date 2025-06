L' ultima trovata dell' antropologia contemporanea è negare il concetto di popolo come piace all' ordine discorsivo dominante

In un’epoca in cui l’identità sembra sfumare tra globalizzazione e fluidità, l’antropologia contemporanea si spinge oltre, mettendo in discussione il concetto stesso di popolo. "Vanity Fair" celebra questa audace tesi, riflettendo il clima culturale della nostra società sempre più orientata verso il non-essere. Ma cosa significa davvero per noi? Scoprirete come la ricerca di appartenenza si intrecci con le dinamiche del turbocapitalismo e la nostra stessa esistenza.

Una tesi surreale ma perfettamente in linea con le tendenze del nostro tempo "Vanity Fair", la Bibbia della coolness postmoderna del turbocapitalismo liquido no border, pubblica in questi giorni un curioso articolo, in cui commenta con entusiasmo le recenti dichiarazioni dell'antropologo saba.

