Luk3 Diciotto video intervista | Che la musica non diventi un lavoro il rapporto iniziale con Alessia lo scudetto del Napoli

Scopriamo insieme Luk3, il talentuoso cantautore campano di Amici 24! Nella sua video intervista, ci parla del suo primo EP "Diciotto", ma non solo: ci svela come la musica per lui resti un sogno e non un lavoro. E non mancano aneddoti sul suo legame con Alessia Pecchia e l'emozione dello scudetto del Napoli. Un viaggio tra note e passioni che riflette il cuore pulsante della musica italiana contemporanea!

La nostra video intervista a Luk3, giovanissimo cantautore di Amici 24, che racconta il suo primo EP Diciotto tra musica, il rapporto con Alessia Pecchia, lo scudetto del Napoli e l’instore tour. Vi presentiamo la nostra video intervista a Luk3, giovanissimo cantautore campano lanciato da Amici 24, che ci racconta il suo primo EP Diciotto, un progetto carico di emozioni, autenticitĂ e vibrazioni generazionali. Inoltre ci rivela anche di come la sua storia d’amore con la ballerina Alessia Pecchia all’interno di Amici fosse all’inizio un rapporto che definisce «litigarello», dello scudetto del suo Napoli, e che sarĂ in giro per l’Italia con il suo instore tour fino a metĂ giugno. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Luk3, Diciotto video intervista: «Che la musica non diventi un lavoro, il rapporto iniziale con Alessia, lo scudetto del Napoli»

