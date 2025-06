Luis Henrique presto ufficiale all’Inter | data e ora delle visite mediche

Luis Henrique è ufficialmente un nuovo rinforzo per l’Inter! Atterrato a Milano, il giovane talento si prepara a sostenere le visite mediche e a unirsi alla squadra di Simone Inzaghi. Questa mossa non solo potenzia la rosa nerazzurra, ma segna anche un passo importante nella strategia del club di puntare sui giovani. Preparati a vedere il futuro dell'Inter in azione: il tempo dei sogni è ora!

Luis Henrique atterra a Milano e si prepara a quella che sarà la sua prima giornata da (quasi) giocatore dell’Inter. Un’operazione definita in ogni dettaglio, che porterà il calciatore direttamente agli ordini di Simone Inzaghi, pronto a inserirlo tra i convocati per la spedizione negli Stati Uniti. C’è data e ora delle visite mediche. NUOVO RINFORZO – Il giocatore arriva dall’ Olympique Marsiglia per una cifra complessiva di circa 23 milioni di euro più 2 milioni di bonus, legati in particolare al cammino dell’ Inter in Champions League. Un investimento importante, ma considerato strategico dalla dirigenza, che punta su un profilo giovane, talentuoso e già con esperienza europea alle spalle. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Henrique presto ufficiale all’Inter: data e ora delle visite mediche

