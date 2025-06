Luis Henrique Inter oggi è il giorno! Il brasiliano atteso a Milano per l’inizio della sua avventura

Oggi è un giorno da segnare sul calendario per tutti i tifosi dell'Inter! Luis Henrique, il talentuoso esterno brasiliano, è atteso a Milano per iniziare la sua avventura nerazzurra. Questo acquisto non solo rinforza la squadra, ma rappresenta anche un chiaro segnale della strategia dell'Inter: puntare su giovani promesse. Sarà interessante vedere come il suo talento potrà integrarsi in un campionato sempre più competitivo. Stay tuned!

in maglia nerazzurra: i dettagli. Gli uomini del calciomercato Inter hanno definito da alcuni giorni il secondo colpo per la prossima stagione che sarà quello di Luis Henrique. L'esterno brasiliano classe 2001 arriva a titolo definitivo dall' Olympique Marsiglia, club francese col quale la beneamata ha trovato l'intesa per un accordo intorno ai 25 milioni di euro, bonus compresi. Stando a quanto annunciato da Sky Sport, il calciatore è atteso a Milano già oggi. Una volta arrivato, inizierà nelle prossime ore l'iter burocratico (tra visite mediche e firma sul contratto) che lo porterà ad essere ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro.

Inter, arriva Luis Henrique: atteso in giornata a Milano

La fumata bianca è di qualche giorno fa, quando era stato trovato l'accordo con il Marsiglia, oggi è il giorno dell'arrivo a Milano: l'Inter è pronta ad abbracciare Luis Henrique, esterno destro prele

Luis Henrique inizia la sua avventura all’Inter! Oggi la prima tappa – Sky

Luis Henrique è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore brasiliano inizierà oggi, lunedì 2 maggio, il suo percorso in maglia

Dopo Sucic, l'Inter è pronta ad abbracciare Luis Henrique: nel pomeriggio di oggi il brasiliano atterrà a Milano

In attesa dell'annuncio di Petar Susic, oggi sarà il primo giorno nerazzurro di Luis Henrique. L'esterno brasiliano, in arrivo dal Marsiglia, atterrerà nel pomeriggio a Malpensa per iniziare la sua nu