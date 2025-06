Luis Henrique Inter l’ala brasiliana del Marsiglia è in arrivo a Milano! Ecco quando dovrebbe sbarcare in Italia L’indiscrezione

Luis Henrique, l'ala brasiliana del Marsiglia, è pronto a sbarcare a Milano per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera con l'Inter. In un'estate di rivoluzioni nel calcio, il club nerazzurro si prepara a rinforzarsi dopo la finale di Champions League persa. La sua velocità e tecnica potrebbero rivelarsi decisive in questa stagione. Rimanete sintonizzati: il futuro del calcio italiano sta prendendo forma!

Luis Henrique Inter, il brasiliano è pronto a cominciare questa nuova avventura in Italia. L'indiscrezione rivela il giorno di approdo a Milano. L' Inter sta per mettere ufficialmente a segno un altro colpo di calciomercato. Il club vice campione d'Europa in carica si consola dopo la finale persa contro il PSG con un acquisto proveniente dalla Francia. Trattasi nella fattispecie di Luis Henrique. Stando a quanto fatto emergere da Gianluca Di Marzio, il giocatore dovrebbe arrivare a Milano proprio nella giornata di oggi.

Leggi anche Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Inter, è fatta per Luis Henrique: affare da 25 milioni per l'attaccante esterno del Marsiglia, contratto di 5 anni

Secondo eurosport.it: CALCIOMERCATO - Inter e Marsiglia hanno dunque raggiunto l'accordo per il trasferimento di Luis Henrique in nerazzurro. Il giocatore brasiliano potrebbe trasfer ...

Inter, Luis Henrique a Milano nelle prossime ore: le news

Da sport.sky.it: Luis Henrique, 23nenne esterno d'attacco del Marsiglia, è in arrivo a Milano nelle prossime ore. L'Inter lo aspetta per le visite mediche e la firma sul contratto ...

Luis Henrique all’Inter: è fatta con il Marsiglia, i dettagli

Secondo msn.com: L’Inter ha raggiunto un accordo verbale con il Marsiglia per Luis Henrique: trasferimento da 25 milioni, pronto un contratto fino al 2030.