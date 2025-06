Luis Henrique Inter il giocatore è appena arrivato a Milano e ha espresso le sue primissime sensazioni da nerazzurro | le sue parole! – VIDEO

Luis Henrique è finalmente arrivato a Milano e le sue prime parole da nerazzurro promettono emozioni forti! L'ex stella del Marsiglia si presenta con entusiasmo, pronto a scrivere una nuova pagina nella storia dell'Inter. In un momento in cui il calciomercato sta riscrivendo le gerarchie delle squadre italiane, l'ingresso di Henrique potrebbe essere la chiave per il rilancio nerazzurro. Rimanete sintonizzati: il suo impatto potrebbe sorprenderci!

Luis Henrique Inter, l’ex giocatore del Marsiglia è arrivato a Milano! Le prime dichiarazioni del vecchio obiettivo della Juve. L’ Inter è pronta ad annunciare l’arrivo di Luis Henrique. I nerazzurri erano in attesa dell ‘arrivo dell’ex giocatore dell’Olympique Marsiglia, che è giunto in Italia proprio nella giornata di oggi. Il suo approdo a Milano è stato documentato dalla redazione di FcInter1908.it attraverso un video da cui è possibile carpire le prime parole ufficiose del brasiliano da interista. Ecco cos’ha detto l’ex obiettivo di mercato della Juve.?????? Luis Henrique è arrivato a Milano: inizia per lui l'avventura all'Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Luis Henrique Inter, il giocatore è appena arrivato a Milano e ha espresso le sue primissime sensazioni da nerazzurro: le sue parole! – VIDEO

Leggi anche Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

