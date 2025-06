Luis Henrique Inter il brasiliano è atterrato a Milano! Le prime immagini e le sue prime parole – VIDEO

Luis Henrique è atterrato a Milano e con lui si accende la nuova era nerazzurra! Per 25 milioni di euro, l’Inter ha messo a segno un colpo che promette di scuotere il campionato. Le prime parole del brasiliano mostrano entusiasmo e determinazione. In un periodo in cui la Serie A cerca nuovi talenti da esaltare, Henrique potrebbe rivelarsi l’asso nella manica per portare l'Inter verso traguardi ambiziosi. Non perdere i suoi prossimi passi!

Luis Henrique Inter, il calciatore è appena arrivato a Milano. Le prime parole del brasiliano in nerazzurro. Arriva dal Marsiglia per 25 milioni di euro. È ufficialmente cominciata l’avventura nerazzurra di Luis Henrique. Arrivato dal Marsiglia per 25 milioni di euro complessivi, il brasiliano è appena atterrato a Malpensa. Il classe 2001 svolgerà domani le visite mediche di rito per poi mettere la firma su un contratto che lo legherà all’ Inter fino al 2029. Intercettato da alcuni giornalisti presenti a Malpensa, Luis Henrique ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni. #Calciomercato @Inter, Luis Henrique è arrivato a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique Inter, il brasiliano è atterrato a Milano! Le prime immagini e le sue prime parole – VIDEO

