Luis Henrique Inter ecco la data delle visite mediche | i dettagli

Domani è il giorno decisivo per l'Inter: Luis Henrique, il talentuoso brasiliano classe 2001, arriverà a Milano per le visite mediche. Questo passaggio segna un momento cruciale non solo per il suo futuro, ma anche per le strategie dei nerazzurri in un campionato sempre più competitivo. Riuscirà Henrique a portare freschezza e innovazione alla squadra? Non perdere i prossimi sviluppi!

Luis Henrique Inter, domani il giorno del brasiliano. Il classe 2001 arriverà a Milano nelle prossime ore martedì effettuerà le visite mediche. Quello di domani sarà senza dubbio un giorno cruciale per definire il futuro prossimo dell' Inter. Come è noto da ieri, infatti, domani si terrà il tanto atteso incontro tra Inzaghi e la dirigenza nerazzurra per capire se sarà il caso di proseguire insieme anche l'anno prossimo. La volontà del club è quella di offrire un prolungamento di contratto al tecnico di Piacenza, che, dal canto suo, non ha ancora espresso chiaramente la sua posizione. Oltre a questo importante meeting, comunque, domani sarà il primo giorno nerazzurro di un nuovo acquisto dell'Inter.

