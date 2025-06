Luis Henrique inizia la sua avventura all’Inter! Oggi la prima tappa – Sky

Luis Henrique inizia oggi il suo viaggio con l'Inter, un momento che segna non solo l’arrivo di un talento brasiliano, ma anche il rinnovamento della squadra nerazzurra. In un calcio sempre più internazionale, gli scambi di talenti possono trasformare radicalmente le sorti di una stagione. Riuscirà Luis a lasciare il suo segno e contribuire al sogno scudetto? Restate sintonizzati!

Luis Henrique è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore brasiliano inizierà oggi, lunedì 2 maggio, il suo percorso in maglia nerazzurra. Di seguito la novità. PRIMO GIORNO – Luis Henrique vivrà oggi il primo giorno "non ufficiale" da calciatore dell'Inter. Il brasiliano, come riportato da Matteo Barzaghi, sarà infatti a Milano per iniziare l'iter che lo porterà a vestire la maglia dei nerazzurri. La volontà dei meneghini è sempre stata quella di portare il calciatore del Marsiglia al Mondiale per Club, così da regalare al tecnico del momento una pedina aggiuntiva su cui contare in fase avanzata.

