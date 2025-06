Luis Enrique e quel calcio d’inizio del Psg | un atto di bullismo un manifesto programmatico

Luis Enrique ha dato un colpo di scena a questa finale di Champions League con un calcio d’inizio decisivo e controverso. Quella palla buttata in fallo laterale è più di una semplice mossa strategica; è un manifesto programmatico che segna il confine tra il gioco leale e l'astuzia calcistica. In un calcio sempre più intenso, questo gesto sottolinea come la mentalità vincente stia prendendo piede. Sarà il segnale di un nuovo modo di affrontare le partite?

La prima mossa che ha, in pratica, deciso la finale di Champions League tra Inter e Psg è stato il suo calcio d'inizio. Quando i giocatori di Luis Enrique hanno volutamente buttato la palla in fallo laterale, quella che nel rugby si chiama touche. Oggi sia La Stampa sia la Gazzetta dello Sport si soffermano sull'apertura del Psg sabato sera contro l'Inter. Luis Enrique e il Psg vincono la finale al calcio d'inizio: la mossa intimidatoria. Scrive Giulia Zonca su La Stampa: "Il minuto zero diventa il protagonista di una finale di Champions: non l'ha decisa ma l'ha definita, con una mossa quasi intimidatoria, decisamente bulla, vagamente arrogante che somiglia molto a Luis Enrique, l'uomo che l'ha chiesta.

