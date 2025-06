Luigi Carbone a capo della Direzione Sanità e Igiene del Vaticano

Una fresca nomina scuote le acque della sanità vaticana: Luigi Carbone assume la direzione della Sanità e Igiene del Vaticano. Con un'esperienza consolidata come vicedirettore e medico di Papa Francesco, Carbone è pronto a rispondere a sfide sempre più complesse legate alla salute pubblica. In un mondo post-pandemia, il suo ruolo si fa cruciale per garantire un ambiente salubre e sicuro, non solo per i residenti ma anche per i numerosi pellegrini che visitano la Santa S

Papa Leone XIV nomina Luigi Carbone direttore della Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, l’organismo responsabile della tutela della salute pubblica e dell’igiene nel territorio vaticano. Carbone, attualmente vicedirettore della stessa Direzione e medico referente di Papa Francesco, che segue durante la sua malattia, assume l’incarico a partire dal 1° agosto. Succede al professor Andrea Arcangeli, direttore dal 1° agosto 2020, che in questo mese compie 70 anni. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

