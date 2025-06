Ludicomix 20 anni di fantasia Piazza piena per Cristina D’Avena

Empoli ha festeggiato in grande stile i 20 anni di Ludicomix, la fiera del fumetto che riunisce appassionati da ogni parte d'Italia. La piazza si è riempita per la straordinaria performance di Cristina D’Avena, simbolo di una cultura pop che continua a tenere vivo il nostro immaginario collettivo. Questo evento dimostra come le fiere del fumetto siano più di semplici esposizioni: sono veri e propri rifugi di fantasia e comunità. Un must per i fan!

Empoli ha celebrato in grande stile la ventesima edizione di Ludicomix, la fiera del fumetto e della cultura pop che dal 31 maggio al 2 giugno ha trasformato il centro storico in un’esplosione di fantasia, colore e divertimento. Un traguardo importante per una manifestazione cresciuta anno dopo anno, capace di evolversi seguendo le passioni di un pubblico sempre più ampio. Per l’occasione, l’evento si è allungato di un giorno, regalando tre intense giornate di incontri, cosplay, giochi, workshop e cultura nerd. A coronare i festeggiamenti è stata la voce più amata dei cartoni animati: Cristina D’Avena sabato sera ha incantato piazza della Vittoria con un concerto gratuito, riempiendo il cuore di Empoli di entusiasmo e nostalgia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Ludicomix“, 20 anni di fantasia. Piazza piena per Cristina D’Avena

