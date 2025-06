Lucrezia Lante della Rovere | Meno male che non ho fatto il film con Moretti lui e la Ferrari erano brutti

Lucrezia Lante della Rovere torna al centro dell'attenzione con la sua partecipazione a "Belve", dove affronta temi delicati e personali. La sua dichiarazione su Moretti e Ferrari è solo l'inizio. In un contesto cinematografico in evoluzione, l’attrice ci regala uno spaccato unico del suo legame con la madre, Marina Ripa di Meana. Una storia che riflette le dinamiche familiari di oggi, pronte a sorprendere e far discutere. Non perderti la puntata!

Gli attori sono ormai quelli che fanno più discutere dopo la loro partecipazione a Belve e non fa eccezione Lucrezia Lante della Rovere, tra gli intervistati da Francesca Fagnani nella puntata di domani, martedì 3 giugno, in prima serata su Rai 2. Il rapporto con la madre, Marina Ripa di Meana. In merito al rapporto con la madre, Marina Ripa di Meana, l’attrice ammette: Si parlava di una donna che faceva gli scandali, aveva una vita in technicolor, era una vera diva. Non la giudicavo. Lei mi attaccava, voleva che fossi spregiudicata come lei, una sua copia . Era possessiva. Voleva manipolarmi, avermi per sé. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Lucrezia Lante della Rovere: “Meno male che non ho fatto il film con Moretti, lui e la Ferrari erano brutti”

