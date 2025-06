Lucrezia Lante della Rovere | Meno male che non ho fatto il film con Moretti lui e la Ferrari erano brutti

Lucrezia Lante della Rovere torna a far parlare di sé, stavolta con una confessione schietta a Belve. La sua opinione su Nanni Moretti e Ferrari è solo l'inizio: il tema dei rapporti familiari si fa centrale. Nell’intervista con Francesca Fagnani, emerge il legame complesso con la madre, Marina Ripa di Meana. Un’occasione imperdibile per esplorare dinamiche familiari che, come dimostrano molti, possono stravolgere la percezione pubblica. Non perdetevi

Gli attori sono ormai quelli che fanno più discutere dopo la loro partecipazione a Belve e non fa eccezione Lucrezia Lante della Rovere, tra gli intervistati da Francesca Fagnani nella puntata di domani, martedì 3 giugno, in prima serata su Rai 2. Il rapporto con la madre, Marina Ripa di Meana. In merito al rapporto con la madre, Marina Ripa di Meana, l'attrice ammette: Si parlava di una donna che faceva gli scandali, aveva una vita in technicolor, era una vera diva. Non la giudicavo. Lei mi attaccava, voleva che fossi spregiudicata come lei, una sua copia . Era possessiva. Voleva manipolarmi, avermi per sé.

