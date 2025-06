Lucrezia Lante della Rovere | A casa con mamma Marina Ripa di Meana giravano pistole e droga Luca Barbareschi? Un amore trasgressivo

Il mondo dello spettacolo si tinge di scandalo con il ritorno di Belve, il programma che svela i lati oscuri delle celebrità. Martedì 3 giugno, Lucrezia Lante della Rovere racconta il suo passato turbolento: tra pistole e droga, un amore trasgressivo con Luca Barbareschi. Un racconto che riflette un trend attuale, dove il confine tra vita privata e pubblica si fa sempre più sottile. Non perderti questa rivelazione!

Leggi anche “Belve” tutti gli ospiti del 3 giugno: il ritorno di Bianca Balti, Guè e Lucrezia Lante Della Rovere - Il 3 giugno, la prima serata di Rai 2 si accende con "Belve", il programma che svela il lato più autentico dei suoi ospiti.

