Lucrezia Lante della Rovere svela il suo mondo interiore in un'intervista che scuote il panorama del gossip. La figlia di Marina Ripa di Meana affronta la sua eredità familiare con coraggio, rivelando una madre "possessiva" e la sua lotta per l'autonomia nel cinema. In un’epoca in cui il benessere psicologico è al centro del dibattito, le sue parole risuonano come un invito a riflettere su relazioni e libertà. Chi avrà il coraggio

L'attrice ha parlato della madre, Marina Ripa di Meana. "Era possessiva, voleva manipolarmi". Sul cinema: "io fuori da tutti i circoletti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lucrezia Lante della Rovere a Belve: "A casa pistole e eroina". Barbareschi? "Si salvi chi può"

Leggi anche “Belve” tutti gli ospiti del 3 giugno: il ritorno di Bianca Balti, Guè e Lucrezia Lante Della Rovere - Il 3 giugno, la prima serata di Rai 2 si accende con "Belve", il programma che svela il lato più autentico dei suoi ospiti.

msn.com scrive: Torna Belve, il programma di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani: appuntamento martedì 3 giugno, alle 21.20. Tra gli ospiti della quinta ...