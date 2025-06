Lucrezia Lante della Rovere a Belve | A casa giravano pistole ed eroina La scena di sesso con Nanni Moretti? Felice di non averla fatta – Il video

Lucrezia Lante della Rovere svela i retroscena di una vita audace a "Belve". In un'intervista senza filtri, racconta di un'infanzia immersa in atmosfere turbolente e del suo legame con il cinema, come la celebre scena di sesso con Nanni Moretti, che ha deciso di non girare. Con un tono provocatorio, l'attrice dimostra che essere autentici è la vera chiave del successo nel mondo dello spettacolo. Non perdere questo racconto avvincente!

C’è anche Lucrezia Lante della Rovere tra gli ospiti della quinta puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai Due, che andrà in onda martedì 3 giugno alle 21:20. Nel corso dell’intervista, l’attrice parla di lavoro, amore, ma soprattutto snocciola una serie di aneddoti sulla sua vita, vissuta sempre senza compromessi. A partire dal rapporto con la madre, Marina Ripa di Meana: «Si parlava di una donna che faceva gli scandali, aveva una vita in technicolor, era una vera diva. Non la giudicavo. Lei mi attaccava, voleva che fossi spregiudicata come lei, una sua copia. Era possessiva. 🔗 Leggi su Open.online

