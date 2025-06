Lucrezia Lante della Rovere a Belve | “A casa di Marina Ripa di Meana cocaina e pistole Con Barbareschi troppe trasgressioni”

Martedì 3 giugno, su Rai2, Lucrezia Lante della Rovere svela il suo mondo in "Belve". Tra aneddoti sul rapporto con la madre, Marina Ripa di Meana, e la tumultuosa relazione con Luca Barbareschi, l'attrice porta alla luce un universo di trasgressioni e segreti. In un'epoca in cui il confine tra pubblico e privato si fa sempre più sottile, le sue parole potrebbero rivelare molto di più di quanto sembri. Non perdere questa occasione!

Lucrezia Lante della Rovere è tra gli ospiti della puntata di Belve in onda martedì 3 giugno alle ore 21:20 su Rai2. L'attrice ha parlato del rapporto con sua madre Marina Ripa di Meana e della storia d'amore con Luca Barbareschi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lucrezia Lante della Rovere a Belve: “A casa di Marina Ripa di Meana cocaina e pistole. Con Barbareschi troppe trasgressioni”

Lucrezia Lante della Rovere: «A casa con mamma Marina Ripa di Meana giravano pistole e droga. Luca Barbareschi? Un amore trasgressivo»

Lucrezia Lante della Rovere a «Belve»: «Mia madre, una manipolatrice. Con Barbareschi una vita troppo rock'n'roll»

