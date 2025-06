Lucca Fashion Weekend La città crocevia di moda e stile

Lucca diventa la capitale della moda! Dal 2 al 4 giugno, la città ha respirato stile e creatività con la terza edizione del Lucca Fashion Weekend. Un evento che non solo celebra il fashion, ma anche l’arte e la cultura, riflettendo un trend globale sempre più intenso: la fusione tra moda e innovazione. Non perdere l’opportunità di scoprire come Lucca si conferma crocevia di idee e tendenze!

Lucca, 2 giugno 2025 – Tre giorni all'insegna della moda, dell'arte e dello stile hanno trasformato Lucca in una passerella a cielo aperto. Si è chiusa oggi con un grande successo di pubblico la terza edizione della Lucca Fashion Weekend, la manifestazione organizzata dal Comune di Lucca con la direzione artistica di Beatrice Taccini. Tre giorni che hanno conquistato pubblico e addetti ai lavori, riaffermando il ruolo della città toscana come punto di riferimento nel panorama fashion nazionale. La moda ha rappresentato il cuore pulsante dell'evento, con un calendario fitto di appuntamenti insieme agiovani brand, atelier locali, stilisti emergenti e firme già note.

