Lucas Hernandez rivela | Ho parlato con Pavard al telefono voglio togliermi il cappello per lui perché so…

La recente finale di Champions League ha messo in luce non solo il trionfo del PSG, ma anche l'umanità che si cela dietro ai campioni. Lucas Hernandez ha espresso il suo rispetto per Benjamin Pavard, sottolineando l'importanza di mantenere i legami anche dopo una sconfitta. In un calcio sempre più competitivo, questo gesto di amicizia ci ricorda che lo sport è fatto di emozioni e relazioni, non solo di trofei. Scopri cosa si cela dietro questa fratellanza.

Il terzino del PSG, Lucas Hernandez, ha speso parole al miele nei confronti del suo amico Benjamin Pavard dopo la finale di Champions. Intervistato da L'Equipe dopo la vittoria della Champions League col PSG, Lucas Hernandez ci ha tenuto a spendere alcune parole al miele nei confronti del suo amico Benjamin Pavard, uscito sconfitto con la sua Inter proprio nella finale dell'Allianz Arena. Ecco cos'ha detto il fratello di Theo Hernandez. PAROLE – « Vorrei anche aggiungere una parola su un compagno di squadra della nazionale, per favore. Ho parlato con Benjamin Pavard al telefono e vorrei dire due parole su di lui.

