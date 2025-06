Luca Porro brilla nelle amichevoli della Nazionale italiana contro l' Iran

Luca Porro si è distinto nelle recenti amichevoli della nazionale italiana, catturando l'attenzione di tutti gli appassionati di volley! Mentre il talento di Porro brilla, la competizione tra i giocatori si fa intensa, evidenziando il dinamismo del team di Fefé De Giorgi. In un contesto dove ogni punto conta, la lotta per la titolarità diventa cruciale. Chi avrà la meglio? Restate sintonizzati per scoprire come si evolverà questa avvincente corsa!

Buone notizie per Anzani e soprattutto per Luca Porro, meno per Giovanni Sanguinetti che nelle gerarchie di Fefé De Giorgi sembra essere superato da Gargiulo. È questo il risultato delle due amichevoli giocate ‘back to back’ dalla Nazionale italiana contro l’Iran, una persa 2-3, l’altra vinta 3-0, tra Cavalese e Padova. Soprattutto nell’ultima uscita il nuovo schiacciatore della Valsa Group ha brillato, risultando il top scorer dell’incontro, con anche il premio di mvp annesso: 15 punti per Porro, col 43% in attacco ed efficienza alta, 2 muri vincenti e ben 3 ace, a fronte di soli 3 errori diretti commessi nell’arco dell’intero match. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luca Porro brilla nelle amichevoli della Nazionale italiana contro l'Iran

Leggi anche WIPE, Unicopli annuncia l’uscita dei primi tre volumi di una nuova collana diretta da Luca Porro - Unicopli presenta Wipe, una nuova collana diretta da Luca Porro, dedicata ai videogiochi come espressione culturale.

Cosa riportano altre fonti

Luca Porro brilla nelle amichevoli della Nazionale italiana contro l'Iran. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Luca Porro brilla nelle amichevoli della Nazionale italiana contro l'Iran

msn.com scrive: Porro si distingue nelle amichevoli contro l'Iran, mentre Sanguinetti valuta il trasferimento da Modena a Milano.

Rychlicki-Porro carichi. L’Italia ha il ritmo giusto

Da tuttosport.com: Gli azzurri si aggiudicano il Memorial Pasinato, battendo 3-0 l’Iran di Piazza. De Giorgi ha schierato una formazione priva di big, ma già concreta ...

Luca Porro si unisce a Modena Volley: primo acquisto per la stagione 2025/26

Come scrive ilrestodelcarlino.it: Luca Porro, giovane talento del volley, approda a Modena per la stagione 2025/26, cercando conferma in un club di alto profilo.