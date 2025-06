Luca Monaldi e Luca Gombi uccisi l' inquilino irreperibile Gennaro Maffia non voleva lasciare la casa | Sono preoccupato mi vogliono uccidere

Un delitto che scuote Bologna e riaccende i riflettori su un fenomeno sempre più inquietante: l'emergenza della casa. La tragica morte di Luca Monaldi e Luca Gombi, legata a un inquilino scomparso e a minacce di morte, mette in luce le tensioni abitative che affliggono molte città italiane. La fragilità delle relazioni umane si intreccia con il diritto alla casa, un tema caldo e attuale che merita attenzione.

«Mi vogliono uccidere». Gennaro Maffia, l'inquilino - tuttora irreperibile - di Luca Monaldi e Luca Gombi, i due 50enni trovati morti in casa a Bologna il 2 giugno, era. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Luca Monaldi e Luca Gombi uccisi, l'inquilino (irreperibile) Gennaro Maffia non voleva lasciare la casa: «Sono preoccupato, mi vogliono uccidere»

Leggi anche Bologna, duplice omicidio in un appartamento: due 50enni trovati morti (si chiamavano Luca Monaldi e Luca Gombi). Si cerca un terzo inquilino - Un dramma sconvolgente ha colpito Bologna: due 50enni, Luca Monaldi e Luca Gombi, sono stati trovati morti in un apparente duplice omicidio.

