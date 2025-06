Luca Gombi e Luca Monaldi uccisi a coltellate in casa a Bologna fermato il coinquilino all’aeroporto di Barcellona

Un tragico episodio scuote Bologna: Luca Gombi e Luca Monaldi, una coppia che sembrava vivere in armonia, sono stati brutalmente uccisi nel loro appartamento. La cattura del coinquilino all’aeroporto di Barcellona ha fatto emergere un clima di paura e tensione tra le mura domestiche. Questo dramma non è solo un caso isolato, ma riflette un trend preoccupante di violenza nelle relazioni. Riflessioni necessarie su cosa significhi davvero convivere.

È stato fermato all’aeroporto di Barcellona il terzo coinquilino di una coppia di conviventi che è stata trovata uccisa a Bologna a coltellate, oggi 2 giugno. Uno di loro, 54 anni, nato ad Aresso, è stato sgozzato. L’altro, 50enne di Bologna, è stato eviscerato dopo aver ricevuto una coltellata all’addome. Il duplice omicidio è accaduto in una casa di piazza dell’Unità, nel quartiere Bolognina, a pochi passi dal centro storico. Le vittime sono Luca Gombi, 50 anni, e Luca Monaldi, 54 anni. I due avevano contratto un’unione civile dal 2023. Il terzo coinquilino. Gennaro Maffia, 48 anni, cittadino italiano nato in Venezuela, 48 anni, è stato fermato nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Open.online

