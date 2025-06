Luca Argentero | “Ho una moglie meravigliosa e due figli fantastici Ho smesso di fumare per campare di più e occuparmi di loro”

Luca Argentero, in un momento di straordinaria felicità, ha deciso di smettere di fumare per dedicarsi completamente alla sua famiglia. "Ho una moglie meravigliosa e due figli fantastici", afferma l'attore, sottolineando l’importanza della salute per godersi appieno la vita. Questo trend crescente verso uno stile di vita più sano non è solo una scelta personale, ma un messaggio potente: prendersi cura di sé è il primo passo per prendersi cura degli altri.

L'attore ha confidato: "In questo periodo sono all'apice di una felicità che definirei cristallina. Ho smesso di fumare, mi voglio proteggere per prendermi cura delle mie creature". Luca Argentero è sposato con la modella e attrice Cristina Marino. La coppia ha due figli: Nina Speranza e Noè Roberto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

