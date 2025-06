Lube Civitanova | il mercato si apre con la conferma di Cormio e nuovi arrivi

Il mercato della Lube di Civitanova entra nel vivo! Con la conferma del direttore generale Giuseppe Cormio, che continua a guidare le operazioni, si può già intravedere un futuro promettente. La partenza di Dirlic segna solo l’inizio di una nuova era per la squadra. In un contesto di grande fermento nel volley italiano, quali sorprese ci riserverà la Lube? Rimanete sintonizzati per scoprire i nuovi arrivi!

Con la partenza di Dirlic annunciata sabato, il mercato della Lube è ufficialmente iniziato. E il giorno dopo abbiamo parlato con chi comanda le operazioni in casa biancorossa, vale a dire il direttore generale Giuseppe Cormio. Anzi, chi continuerà a farlo perché il 70enne dg è in scadenza di contratto a giugno ma, in attesa di comunicazioni da parte del club, è evidente che rimarrà a Civitanova. Mossa saggia e conferma strameritata dato che dal suo arrivo, nel 2016, la società ha disputato 7 finali Scudetto, ha vinto 4 tricolori, un Mondiale, una Champions e 4 Coppa Italia, l'ultima a gennaio.

