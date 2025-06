Lotta agli abusivi sequestri in spiaggia | | C’è un piano speciale

...vogliono godersi una giornata di sole senza sorprese. Il piano speciale messo in atto dalla polizia locale non è solo una risposta immediata, ma un segnale forte contro l'abusivismo, che affligge non solo le spiagge, ma l'intero settore turistico. La lotta agli abusivi è cruciale per difendere la qualità e la sicurezza dei prodotti che consumiamo. È tempo di dire basta ai falsi!

Ci risiamo. Appena è arrivata la prima giornata di mare i venditori ambulanti hanno lasciato il centro cittadino per spostarsi sulle spiagge della Riviera. La polizia locale, però, ha subito mostrato i 'muscoli' ed è intervenuta sequestrando una serie di prodotti con marchi falsi continuando a tutelare la legalità, il commercio ed i consumatori che, è bene ribadire, incorrono in serie conseguenze se sorpresi ad acquistare prodotti con marchi contraffatti. La merce, consistente in capi di abbigliamento e scarpe, è stata catalogata e riposta nel deposito e la Procura informata, poiché si tratta di reato penale.

