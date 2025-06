Lorenzo Spolverato frequenta una ex naufraga dell’Isola dei Famosi? Lei svela la verità

Lorenzo Spolverato, il noto influencer, è tornato alla ribalta grazie a un flirt che ha acceso i social! La protagonista? Un'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, ballerina e icona di stile. Una semplice foto scattata a Capri ha fatto esplodere le voci. Questo incontro potrebbe essere solo l'ennesimo capitolo di una saga che unisce amore, fama e mistero nel mondo dello spettacolo. Chi sarà il prossimo a scoprire la verità?

Lorenzo Spolverato è finito nuovamente al centro dell’attenzione social per un presunto flirt con una nota ex dell’ Isola dei Famosi e ballerina che ha partecipato a diversi programmi televisivi. A far scattare le indiscrezioni è stata una semplice foto scattata durante l’evento Vip Champion, che si è tenuto a Capri. In pochi minuti è diventata virale tra le fanpage, in particolare tra quelle dedicate a Shaila Gatta, ex fiamma del gieffino. Ma la reazione di lei, stizzita e chiarissima, ha smorzato ogni entusiasmo. Scopriamo chi è. La foto che ha fatto esplodere il gossip su Lorenzo Spolverato e Greta Zuccarello. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it