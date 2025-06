Lorenzo Musetti trionfa su Holger Rune agli ottavi di Parigi

Lorenzo Musetti conquista Parigi, superando il talentuoso Holger Rune in una sfida epica agli ottavi! Con un punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-2, il carrarino dimostra di essere non solo un promessa, ma una reale certezza nel tennis mondiale. In un periodo dove i giovani emergenti stanno riscrivendo le regole del gioco, Musetti si prepara a sfidare Tiafoe ai quarti. È solo l'inizio di una nuova era? Rest

Parigi val bene una sfida fra due talentuosissimi campioni agli ottavi. Tra Lorenzo Musetti e Holger Rune, 45 anni in due, vince il carrarino numero 7 al mondo, ora più che una certezza. 7-5 3-6 6-3 6-2 il punteggio per l’azzurro, che incrocerà l’americano Tiafoe, numero 16 al mondo, ai quarti. Sul campo del Philippe Chatrier, ‘Muso’ mette tutto quello che ha: classe, fisico e visione. Il primo pazzo set lo vince 7-5 con tre break piazzati e due subiti. La differenza la fa il dritto, ora di categoria superiore per l’azzurro. Il danese enfant prodige, ora decimo al mondo ed ex numero 4, naviga in balia del suo altalenante talento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lorenzo Musetti trionfa su Holger Rune agli ottavi di Parigi

