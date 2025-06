Lorenzo Musetti tra i migliori al mondo! Top5 nella classifica ATP Race E se avanzasse ancora a Parigi…

Lorenzo Musetti conquista Parigi e il cuore degli appassionati: con il suo ingresso nei quarti di finale del Roland Garros 2025, il giovane talento azzurro si piazza tra i migliori cinque nella classifica ATP Race. Questo traguardo non è solo un successo personale, ma segna un momento di grande fermento per il tennis italiano, sempre più protagonista a livello mondiale. Se Musetti prosegue così, potrebbe scrivere la sua storia!

Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros 2025 di tennis: in virtù del traguardo raggiunto a Parigi, l’azzurro ha già incamerato 400 punti per la race ATP, graduatoria che prende in considerazione i risultati ottenuti nel corso della stagione. L’azzurro si issa così dal 6° posto al 5° della classifica, essendo salito a quota 2200, scavalcando il norvegese Casper Ruud, già eliminato a Parigi e fermo a quota 2075. Musetti, in caso di approdo alle semifinali non migliorerà il proprio piazzamento, ma salirà a quota 2600 punti. L’azzurro, inoltre, conquistando il pass per l’ ultimo atto, si porterebbe a quota 3100, che al momento gli consentirebbe di scalare direttamente al secondo posto, piazzamento che non migliorerebbe neppure in caso di vittoria del torneo, con cui andrebbe a 3800, dato che Carlos Alcaraz guida con 4140 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it