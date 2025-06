Lorenzo Musetti spiega la svolta della carriera | Adesso mi lamento meno e penso di più

Lorenzo Musetti, con una vittoria storica al Roland Garros 2025, segna una svolta nella sua carriera. "Adesso mi lamento meno e penso di più", afferma il giovane talento. Questo cambio di mentalità non è solo un passo personale, ma riflette un trend crescente tra gli sportivi: la resilienza mentale come chiave per il successo. Con un match da affrontare da favorito, il carrarino potrebbe davvero scrivere nuove pagine della storia del tennis italiano!

Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros 2025, superando per 7-5, 3-6, 6-3, 6-2 il danese Holger Rune in 3 ore e 18 minuti di partita. Si tratta del miglior risultato in carriera in questo torneo per il carrarino, che a questo punto non vuole di certo fermarsi: nel prossimo match partirà favorito contro l’americano Frances Tiafoe. Sarà l’ultimo ostacolo prima dell’eventuale, ed attesissima, semifinale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il n.7 del mondo non nasconde la soddisfazione nelle dichiarazioni post-partita: “ È incredibile, ieri sera sognavo di giocare così e di alzare il livello, perché Rune è un giocatore fantastico, molto solido e non si arrende mai. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti spiega la svolta della carriera: “Adesso mi lamento meno e penso di più”

