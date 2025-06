Lorenzo Musetti protagonista sulla terra rossa | primo italiano ai quarti in tutti i Masters 1000 e Roland Garros nella stessa stagioneMusetti protagonistaLorenzo Musetti protagonista sulla terra rossa | primo italiano ai quarti in tutti i Masters 1000 e Roland Garros nella stessa stagione

Lorenzo Musetti sta riscrivendo la storia del tennis italiano! Con la sua straordinaria vittoria agli ottavi del Roland Garros 2025 contro Holger Rune, diventa il primo italiano a centrare i quarti in tutti i Masters 1000 della stagione. Un’impresa che non solo celebra il talento individuale, ma segna un momento cruciale per il tennis azzurro, sempre più competitivo sulla terra rossa. Curiosi di scoprire il prossimo capitolo di questa avventura?

Lorenzo Musetti continua a brillare nel tennis italiano, confermandosi sempre più come uno dei migliori specialisti sulla terra rossa. La sua vittoria spettacolare agli ottavi di finale del Roland Garros 2025 contro Holger Rune ha segnato un record storico: Musetti è il primo tennista italiano a raggiungere i quarti di finale in tutti i grandi tornei su terra battuta nella stessa stagione. Il talento toscano, attualmente numero 7 nel ranking ATP, ha dimostrato grande solidità sulla sua superficie preferita, la terra rossa. Dopo la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, ottenuta in un podio con campioni come Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, Musetti ha disputato una stagione di alto livello: finale al Masters 1000 di Montecarlo, semifinali a Madrid e Roma, affrontando avversari di altissimo calibro come Alcaraz e Draper.

