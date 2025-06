Lorenzo Dalla Porta | secondo posto al Mugello nel Campionato Italiano Velocità 2025

Lorenzo Dalla Porta, protagonista del Campionato Italiano Velocità 2025, ha vissuto un weekend emozionante al Mugello: un ritiro in "gara 1" e un secondo posto mozzafiato in "gara 2", perso per pochi millesimi. Questo risultato evidenzia la resilienza dei giovani talenti italiani in un momento in cui il motorsport sta vivendo una rinascita, con sempre più attenzione verso le competizioni nazionali. La voglia di vincere di Lorenzo è un’ispirazione per tutti!

Un ritiro in "gara 1", dopo una manciata di giri, per un problema della moto. Ed un secondo posto, con un successo svanito di pochi millesimi. E con queste sensazioni antitetiche che Lorenzo Dalla Porta ha chiuso ieri il secondo round del Campionato Italiano Velocità 2025, andato in scena sul circuito del Mugello. Un tracciato che il pilota di Prato considera quello di casa sin dai tempi del Motomondiale. E anche in quest’occasione è parso particolarmente ispirato: durante la prima corsa di sabato, in sella alla sua Ducati dell’ SGM Tecnic Racing Team, era in lotta per le primissime posizioni, quando è stato costretto a fermarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lorenzo Dalla Porta: secondo posto al Mugello nel Campionato Italiano Velocità 2025

